В Херсоне в результате стрельбы на улице ранен человек
Стрелка перехватили на выезде с города.
На площади Свободы в Херсоне днем 5 апреля произошла стрельба, в результате которой был ранен человек.
Стрелок сделал несколько выстрелов и сбежал с места происшествия на автомобиле Nissan. Как сообщает пресс-служба полиции, в городе был введен план "Перехват" и за 30 минут подозреваемого задержали на выезде с Херсона.
Им оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. При нем в салоне нашли орудие преступление - охотничье ружье. Против стрелка открыли дело по ст.15 и ст.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство.
Пострадавший херсонец находится в больнице, его жизни угрозы нет.
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05.04.2018 14:05