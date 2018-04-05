В Херсоне в результате стрельбы на улице ранен человек

Стрелка перехватили на выезде с города.

В Херсоне в результате стрельбы на улице ранен человек

На площади Свободы в Херсоне днем 5 апреля произошла стрельба, в результате которой был ранен человек.

Стрелок сделал несколько выстрелов и сбежал с места происшествия на автомобиле Nissan. Как сообщает пресс-служба полиции, в городе был введен план "Перехват" и за 30 минут подозреваемого задержали на выезде с Херсона.

Им оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. При нем в салоне нашли орудие преступление - охотничье ружье. Против стрелка открыли дело по ст.15 и ст.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство.

Пострадавший херсонец находится в больнице, его жизни угрозы нет.


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