Вышел трейлер к "Человеку, убившему Дон Кихота" Терри Гиллиама

Многострадальный фильм создавался 20 лет.

В сети появился трейлер нового фильма Терри Гиллиама "Человек, убивший Дон Кихота" с Джонатаном Прайсом и Адамом Драйвером в главных ролях.

По сюжету, Джонатан Прайс играет человека, убежденного в том, что он - Дон Кихот. Герой Драйвера работает в рекламе и после встречи с "Дон Кихотом" последний принимает его на Санчо Пансу и отправляется с ним в путешествие.

"Человек, убивший Дон Кихота" - проект, который Гиллиам пытался запустить с 1990х. Тогда главную роль должен был играть Жан Рошфор, а с ним - Джонни Депп. Пока проект фильма был заморожен, о его создании сняли документальную картину "Потерянные в Ла Манче".

Трейлер создан для французского проката и ожидается, что фильм будет показан в рамках Каннского кинофестиваля в этом году. Но из-за судебных разбирательств между режиссером и продюсером Полом Бранко выход картины может быть отложен на неопределенный срок.

Права на показ фильма в США принадлежат Amazon.


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