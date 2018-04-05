Каннский кинофестиваль откроется фильмом с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом
Режиссер фильма "Все знают" – каннский призер Асхар Фархади.
71-й Каннский кинофестиваль откроется фильмом иранского режиссера Асхара Фархади "Все знают", главные роли в котором сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
Об этом сообщает Variety.
Это будет испаноязычный психологический триллер (и второй фильм на испанском языке, который откроет Канны, пишет издание).
Два предыдущих фильма Фархади участвовали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля – "Коммивояжер" (2016) и "Прошлое" (2013). В 2011 году его картина "Развод Надера и Симин" получил "Золотого медведя" Берлинале, а затем – "Оскар" как лучший иностранный фильм. В 2017-м "Коммивояжер" также получил "Оскар".
Пока неизвестно, будет ли "Все знают" бороться за основную награду фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь", или же будет показан вне конкурса.
Канны-2018 также объявили глав жюри: как было объявлено ранее, Кейт Бланшетт возглавит основное жюри, Бенисио дель Торо – жюри второго по важности конкурса "Особый взгляд", а норвежский режиссер Йоахим Триер – жюри "Недели критики".
Участники основного конкурса Канн станут известны 12 апреля.
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая.
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