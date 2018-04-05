В Грузии шесть человек погибли при обрушении шахты

Авария произошла в результате "горного удара".

В результате обрушения шахты на западе Грузии 5 апреля погибли шесть человек, еще трое пострадали. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны, пишет местное издание "Новости-Грузия".

Авария произошла в угольной шахте имени Миндели, которая находится в городе Ткибули. По предварительным данным, в одном из тоннелей шахты деформировалась стена, из-за чего обрушился свод. Шесть человек получили не совместимые с жизнью травмы, спасти их не удалось. Еще троих доставили в больницу.

В компании "Сакнахшири", которой принадлежит шахта, сообщили следующее: "Примерно в 3:50 часов, вероятно, произошел горный взрыв — разрушение свода тоннеля, которое сопровождается распространением воздушной ударной волны. По предварительной оценке, образовавшиеся воздушные ударные волны распространились в главных тоннелях того же района.

В компании утверждают, что соблюдение норм безопасности никак не могло предотвратить трагедию, которая была вызвана так называемым "горным ударом".

Компания "Сакнахшири" - это дочка холдинга "Грузинская индустриальная группа" (GIG). Компания занимается добычей угля, а также его обогащением и реализацией. Это единственная компания по производству угля на грузинском рынке.