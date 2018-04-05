В РоSSии 11 детей получили ожоги глаз в детсаду

Во время представления не выключили бактерицидную лампу.

В РоSSии 11 детей получили ожоги глаз в детсаду
Фото: lampaexpert.ru

По меньшей мере 11 детей получили ожоги глаз из-за невыключенной бактерицидной лампы в одном из детских садов якутского города Нерюнгри.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую.

"Со слов родителей, пострадали якобы 20 детей, однако за медицинской помощью обратились 11 детей. Во время представления в детском саду не был выключен кварц (бактерицидная лампа), поэтому дети получили ожоги роговицы и конъюнктивы. Состояние детей стабильное, все они находятся на амбулаторном наблюдении, тяжелых повреждений ни у кого из них не было", - сказала она.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Напомним, несколько недель назад десятки детей отравились газом со свалки в подмосковном Волоколамске.


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