Студентка ПТУ получила смертельную травму на детских качелях в Коломые
У девушки констатировали открытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.
В Коломые в среду, 4 апреля, 16 летняя девушка погибла после падения с детской качели.
Об этом сообщает местное издание НТR TV со ссылкой на полицию.
Как сообщили правоохранители, трое девушек в возрасте 15-16 лет катались на качелях возле городского озера. В результате одна из них выпала, получила удар качелями в голову и потеряла сознание.
Медики оказали пострадавшей первую неотложную помощь, но спасти девушку не удалось. Врачи констатировали у нее открытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.
Как уточнил руководитель Коломыйского полиции Остап Билейчук, 16-летняя девушка родом из села Верхний Березов. Она училась в Коломые на первом курсе профтехучилища.
Напомним, осенью прошлого года в Коломые группа лиц вывезла подростка в лес, раздела и отправила домой без одежды.
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Общество
05.04.2018 09:43