В Житомире мужчина за 5 тыс. гривен пытался подкупить начальника отдела патрульной полиции
Таким образом он хотел решить вопрос о незаконной торговле горюче-смазочными материалами на дороге "Киев-Чоп".
В Житомире задержали мужчину, который пытался подкупить начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Фейсбуке.
Отмечается, что за 5 тыс. гривен мужчина пытался решить вопрос о незаконной торговле горюче-смазочными материалами на площадке для разворота встречного транспорта на автомобильной дороге "Киев-Чоп".
"Он предварительно договорился о встрече с начальником отдела безопасности дорожного движения и в служебные кабинете предложил ему взятку. Руководство патрульной полиции сразу сообщило об этом факте в соответствующие службы. Мужчину задержали, неправомерную выгоду в размере 5 тыс. гривен - изъяли", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 УК. Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.
Напомним, ранее в Волынской области на взятке поймали командира взвода патрульной полиции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
04.04.2018 21:48