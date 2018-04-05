?В Житомире мужчина за 5 тыс. гривен пытался подкупить начальника отдела патрульной полиции

Таким образом он хотел решить вопрос о незаконной торговле горюче-смазочными материалами на дороге "Киев-Чоп".

В Житомире задержали мужчину, который пытался подкупить начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Фейсбуке.

Отмечается, что за 5 тыс. гривен мужчина пытался решить вопрос о незаконной торговле горюче-смазочными материалами на площадке для разворота встречного транспорта на автомобильной дороге "Киев-Чоп".

"Он предварительно договорился о встрече с начальником отдела безопасности дорожного движения и в служебные кабинете предложил ему взятку. Руководство патрульной полиции сразу сообщило об этом факте в соответствующие службы. Мужчину задержали, неправомерную выгоду в размере 5 тыс. гривен - изъяли", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 УК. Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.

Напомним, ранее в Волынской области на взятке поймали командира взвода патрульной полиции.