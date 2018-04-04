Суд продлил арест участникам ДТП с 6 погибшими в Харькове

Адвокат Зайцевой с некоторыми оговорками поддержала требования обвинения. Дронов попросил о снисхождении.

Киевский районный суд продлил меру пресечения участникам резонансного ДТП в центре Харькова Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 1 июня, передает местное издание NewsRoom.

Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также, с некоторыми оговорками, адвокат Елены Зайцевой.

"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства потерпевших, мы не будем оспаривать позицию прокуратуры", - рассказала Юлия Козырь.

Защита Геннадия Дронова настаивала на избрании ему более мягкой меры пресечения. По мнению адвоката Сергея Перепелицы, суд должен был назначить водителю Volkswagen Touareg домашний арест с ношением электронного браслета, так как обвинители не доказали риски, связанные с его пребыванием на свободе.

Сам Дронов также попросил о снисхождении.

"У меня мама одна, ей 80 лет. Прошу войти в мое положение. У меня был месяц, чтобы сбежать, но я этого не сделал", - заявил участник ДТП.

Напомним, что авария на Сумской произошла 18 октября прошлого года. По мнению следствия, на перекрестке с переулком Мечникова тронувшийся на желтый автомобиль Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова врезался в Lexus RX 200 под управлением Алены Зайевой, который пытался проскочить на красный свет. В результате "японца" отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов. Пять человек от полученных травм погибли на месте, еще шесть пострадали. Позже в больнице скончалась еще одна из пациенток.

Оба водителя проходят подозреваемыми по данному делу.