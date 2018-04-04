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Скончался украинский поэт Станислав Вишенский Поэту было 73 года. Станислав Вишенский Фото: Буквоїд В селе Скибин Киевской области скончался украинский поэт-постшестидесятник Станислав Вишенский. Об этом сообщает издание Буквоїд. Станислав Вишенский родился в 1944 году в Переяслав-Хмельницком. В 1969 году окончил Киевский педагогический институт. Работал редактором "Украинского ботанического журнала", издательства "Веселка", журнала "Вавилон", главным редактором Киевской филии издательства "Фолио", главным редактором журнала "Книжный клуб плюс". Поэт принадлежал к поколению постшестидесятников (Киевская школа поэзии), поэтов-нонконформистов, среди которых наибольшую известность получили Николай Воробьев, Василий Голобородько, Михаил Григорив, Виктор Кордун, Василий Рубан, Валерий Илля и другие. Вишенский - автор книг "Світотвір", "Альта", "Колекція снігів", "Альпініст на міражі", "Синус покутя", "Перевтомлені скафандром", "Змова дзеркал", "Метастази", "Полювання на мисливця".

LB.ua

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