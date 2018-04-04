В Будапеште пройдет масштабная выставка украинского искусства

В музее Людвига представят работы украинских художников с конца 80-х до сегодняшнего дня.

5 апреля в музее Людвига в Будапеште откроется выставка "Перманентная революция", в рамках которой представят украинское искусство с конца 80-х до сегодняшнего дня.

Как сообщают организаторы, кураторами проекта выступили директор музея Джулия Фабеньи и Алиса Ложкина с Константином Акиншей.

Это первая масштабная выставка украинского современного искусства в европейском музее. Согласно кураторсокму замыслу, "Перманентная революция" представит работы авторов, хорошо известных украинским зрителям, но остающихся неизвестными за границей.

"Поколение поздних 1980-х и начала 1990х - вероятно, самый яркий феномен в украинскому искусстве со времен авангарда в начале ХХ века, раздавленного сталинскими репрессиями 30-х. Постсоветская идентичность 90-х и начала 2000х перешла в переосмысление политического в искусстве, повысив уровень понимания общества и интерес к активистским практикам", - говорится на сайте музея.

На выставке представят работы 37 украинских художников и арт-групп: Сергея Браткова, Станислава Волязловского, Жанны Кадыровой, Романа Минина, Бориса Михайлова, Арсена Савадова, Александра Ройтбурда, Никиты Шаленного, Влады Ралко и других.

Музей Людвига - одна из крупнейших институций в Европе, которая работает с современным искусством. Один из 12 музеев, основанных фондом Людвига. В музее хранится большая коллекция, куда входят работы Пикассо, Роя Лихтенштейна, Энди Уорхола и др.

Выставка "Перманентная революция" продлится с 5 апреля по 24 июня.