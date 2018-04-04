Отопительный сезон в Киеве завершится 6 апреля

Температура воздуха в ближайшие дни будет значительно выше +8 градусов.

Отопительный сезон в Киеве завершится 6 апреля
Терморегулятор на батареї
Фото: Depositphotos

Отопительный сезон в Киеве завершится в пятницу, 6 апреля. Это на пять дней позже по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Согласно прогнозу погоды, который поступил от Украинского гидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город поручает теплоснабжающим компаниям - ПАО «Киевэнерго», ООО «Евро-Реконструкции» и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Административные здания в столице уже начали отключаться от тепла по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений были отключены от отопления.

Напомним, что отопительный сезон начался 16 октября.


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