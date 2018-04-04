В Киеве ночью ограбили продюсера телеканала "Украина"
Полиция задержала четверых нападавших.
В Киеве группа парней совершила разбойное нападение на продюсера проекта "Главная тема", которая выходит на телеканале "Украина", Владимира Коваленко.
Как сообщила пресс-служба телеканала, инцидент произошел ночью на остановке общественного транспорта по улице Гната Юры, недалеко от главного офиса телеканала.
После нападения пострадавший смог самостоятельно добраться до офиса, где ему оказали первую помощь, а затем вызвали скорую и полицию.
Полиция сообщила, что задержаны четверо нападавших. Сейчас с ними общаются следователи.
Правоохранители установили, что мужчина возвращался домой, когда на него напали молодые и отобрали личные вещи. Он описал нападавших, ориентировки на них разослали всем нарядам. Через час злоумышленников, попавших под это описание, задержали патрульные, прибывшие на вызов о драке в магазине на улице Гната Юры. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж).
Отмечается, что после того как правоохранители изымут записи с камер видеонаблюдения и опросят сотрудников магазина, действия нападавших дополнительно квалифицируют.
Напомним, в Киевской области четверо бандитов ограбили сельский магазин и взяли 75-летнюю женщину в заложницы.
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04.04.2018 11:53