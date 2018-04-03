Фанаты "Звездных войн" создали петицию с просьбой взять Мэрил Стрип на роль Леи

Она собрала уже больше 9 тыс подписей.

Фанаты саги "Звездные войны" создали петицию в адрес Lucasfilm, Walt Disney Studios, продюсера Кэтлин Кеннеди и режиссера 9-й части Джей Джей Абрамса в просьбой взять на роль принцессы Леи Мэрил Стрип.

Петицию создали на сайте Care2 и она уже собрала более 9 тыс подписей (из 10 тыс).

Как известно, исполнительница культовой роли принцессы Леи в "Звездных войнах" Кэрри Фишер скончалась в декабре 2016 года. Она успела сняться в нужных сценах 8го эпизода, "Последние джедаи", но в девятом эпизоде – нет.

В компании Дисней уже заявили, что не будут дорисовывать Фишер при помощи компьютерной графики.

Авторы петиции же пишут, что после смерти актрисы и заявлений о том, что ее не будут дорисовывать, есть вероятность, что Лею просто исключат из сценария. "Как фанаты "Звездных войн" и Кэрри Фишер мы действительно хотели бы, чтобы Лея появилась в 9-м эпизоде, не хотели бы, чтобы ее исключили из повествования без какого-то либо основания. Поэтому взять другую актрису на эту роль – идеальный вариант. Нам кажется, что Мэрил Стрип была бы идеальной кандидатурой".

Отметим, что Мэрил Стрип была близкой подругой Кэрри Фишер и снялась в главной роли в фильме по ее сценарию – "Открытки с края бездны".

Ожидается, что 9-й эпизод "Звездных войн" выйдет в прокат в 2019 году.