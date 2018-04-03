Полиция задержала наркодиллеров, которые работали на три области
Организатором бизнеса выступал 40-летний житель Павлограда.
В конце марта сотрудники Национальной полиции на одном из блок-постов задержали двух человек причастных производству и сбыту наркотиков в особо больших размерах. В машине задержанных обнаружили концентированное наркотическое вещество и гранаты. Об этом говорится в программе "Полицейский репортаж" на телеканале "Эспрессо".
Как утверждают в Нацполиции, преступная организации базировалась на территории трех областей. Она сбывала опий, амфетамин, марихуану и другие наркотические препараты. Организатором бизнеса выступал 40-летний житель Павлограда.
"Разрешение и поддержку на ведение своего бизнеса он получил от уголовных авторитетов, за что они имели от него солидное ежемесячное вознаграждение", - заявили в пресс-службе НПУ.
По словам журналистов, задержали силовики и соорганизатора преступной группы - высокопоставленного сотрудника местной полиции.
Подробнее смотрите в сюжете программы "Полицейский репортаж":
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03.04.2018 11:10