Полиция задержала наркодиллеров, которые работали на три области

Организатором бизнеса выступал 40-летний житель Павлограда.

В конце марта сотрудники Национальной полиции на одном из блок-постов задержали двух человек причастных производству и сбыту наркотиков в особо больших размерах. В машине задержанных обнаружили концентированное наркотическое вещество и гранаты. Об этом говорится в программе "Полицейский репортаж" на телеканале "Эспрессо".

Как утверждают в Нацполиции, преступная организации базировалась на территории трех областей. Она сбывала опий, амфетамин, марихуану и другие наркотические препараты. Организатором бизнеса выступал 40-летний житель Павлограда.

"Разрешение и поддержку на ведение своего бизнеса он получил от уголовных авторитетов, за что они имели от него солидное ежемесячное вознаграждение", - заявили в пресс-службе НПУ.

По словам журналистов, задержали силовики и соорганизатора преступной группы - высокопоставленного сотрудника местной полиции.

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