Полиция задержала четырех женщин и мужчину, которые обворовывали одиноких пенсионеров
Злоумышленники проникали в квартиры пожилых людей, представляясь социальными работниками.
В Хмельницкой области полиция задержала преступную группу, которая занималась обворовыванием одиноких пенсионеров на территории шести областей Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Фейсбуке.
Так, по подозрению в совершении ряда краж на территории Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Черниговской и Николаевской областей задержаны четыре женщины в возрасте 23-33 лет и 26-летний мужчина.
"Одну из крупнейших краж члены группы совершили 30 марта этого года в г. Волочиск (Хмельницкая область). Злоумышленницы представились социальными работницами. Под предлогом проверки газовых счетчиков женщины проникли в квартиру 82-летней местной жительницы, откуда похитили 97 тысяч гривен", - отмечается в сообщении.
Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Им объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Все задержанные - жители г. Сумы и Сумской области. Сейчас их проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.
Напомним, ранее в Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая травила людей с целью грабежа.
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