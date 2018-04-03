Полиция задержала четырех женщин и мужчину, которые обворовывали одиноких пенсионеров

Злоумышленники проникали в квартиры пожилых людей, представляясь социальными работниками.

В Хмельницкой области полиция задержала преступную группу, которая занималась обворовыванием одиноких пенсионеров на территории шести областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Фейсбуке.

Так, по подозрению в совершении ряда краж на территории Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Черниговской и Николаевской областей задержаны четыре женщины в возрасте 23-33 лет и 26-летний мужчина.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

"Одну из крупнейших краж члены группы совершили 30 марта этого года в г. Волочиск (Хмельницкая область). Злоумышленницы представились социальными работницами. Под предлогом проверки газовых счетчиков женщины проникли в квартиру 82-летней местной жительницы, откуда похитили 97 тысяч гривен", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Им объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Все задержанные - жители г. Сумы и Сумской области. Сейчас их проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним, ранее в Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая травила людей с целью грабежа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кусок карусели убил мужчину на ярмарке во ФранцииКусок карусели убил мужчину на ярмарке во Франции
В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада домаВ Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плитыВ Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плиты
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
11 мужчин открыли стрельбу в ночном клубе Ивано-Франковска11 мужчин открыли стрельбу в ночном клубе Ивано-Франковска
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала наркодиллеров, которые работали на три областиПолиция задержала наркодиллеров, которые работали на три области
Под Белгород-Днестровским 54-летняя женщина зарезала подругу "из ревности"Под Белгород-Днестровским 54-летняя женщина зарезала подругу "из ревности"
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада домаВ Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома
Кусок карусели убил мужчину на ярмарке во ФранцииКусок карусели убил мужчину на ярмарке во Франции
Полиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда КиеваПолиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда Киева
В Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила свою дочьВ Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила свою дочь
Полиция задержала криминального авторитета "Рамаза Багдатского"Полиция задержала криминального авторитета "Рамаза Багдатского"
На территории военной части в Мелитополе задержали мужчину без документовНа территории военной части в Мелитополе задержали мужчину без документов
На Волыни дерево раздавило мужчинуНа Волыни дерево раздавило мужчину
Последние новости
Подгружаем последние новости