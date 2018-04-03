Львов приостановил отопительный сезон из-за потепления

С 3 апреля синоптики прогнозируют значительное повышение температуры.

Львов приостановил отопительный сезон из-за потепления

С сегодняшнего дня, 3 апреля, во Львове приостанавливается отопительный сезон.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

"С 3 апреля синоптики прогнозируют значительное повышение температуры наружного воздуха. Поэтому, в связи с потеплением, планируем приостановить отопительный сезон. Если температура будет и дальше подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен", - сообщил директор "Львовтеплоэнерго" Степан Пакиж.

По словам тепловиков, подавать тепло в бюджетные учреждения (школы, садики, больницы и поликлиники) будут на основе обращений от их руководителей.

Напомним, отопительный сезон 2017-2018 года во Львове начался 3 октября для бюджетных учреждений и 10 октября - для населения. В связи с потеплением 15 октября подача тепла была приостановлена, а 23 октября - восстановлена.

Отопительный сезон в столице начался 16 октября.


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