В Москве пациент больницы зарезал соседа по палате "из-за громких стонов"

Возбуждено уголовное дело.

В одной из больниц Москвы пациент стационара зарезал своего соседа по палате.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня утром в палате городской больницы на западе Москвы обнаружено тело 61-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - сказала представитель Следственного комитета Юлия Иванова.

Она подчеркнула, что всю ночь в палате находились и другие пациенты.

Как выяснилось, пожилого мужчину зарезал его сосед по палате. Он объяснил свои действия тем, что погибший мешал ему спать.

"В настоящее время следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", - сказала Иванова.

Напомним, ранее в РоSSии врач убил пациента одним ударом. Потасовка возникла якобы из-за того, что больной обидел медсестру.