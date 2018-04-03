В Москве пациент больницы зарезал соседа по палате "из-за громких стонов"
Возбуждено уголовное дело.
В одной из больниц Москвы пациент стационара зарезал своего соседа по палате.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Сегодня утром в палате городской больницы на западе Москвы обнаружено тело 61-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - сказала представитель Следственного комитета Юлия Иванова.
Она подчеркнула, что всю ночь в палате находились и другие пациенты.
Как выяснилось, пожилого мужчину зарезал его сосед по палате. Он объяснил свои действия тем, что погибший мешал ему спать.
"В настоящее время следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", - сказала Иванова.
Напомним, ранее в РоSSии врач убил пациента одним ударом. Потасовка возникла якобы из-за того, что больной обидел медсестру.
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03.04.2018 10:35