В Харькове из-за аварии на коллекторе без воды остались 70 домов
Воду жителям подвозят автоцистернами.
В Харькове в результате обвала канализационного коллектора 70 многоквартирных жилых домов остались без водоснабжения.
Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Харьковводоканал".
Авария произошла на территории гаражного кооператива по улице Белогорской, 92-б. Диаметр трубы составляет 800 мм.
"Всю ночь на месте работали бригады КП "Харьковводоканал". В настоящее время работы продолжаются. Организована перекачка канализационных стоков, проводятся земляные работы с последующим ремонтом трубопровода", - рассказал заместитель гендиректора КП по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор комплекса "Харьковводоснабжение" Владлен Волков.
По его словам, от водоснабжения временно отключены около 70 домов микрорайона, ограниченного улицами Ахсарова, Людвика Свободы, и проспектом Победы.
Воду жителям подвозят автоцистернами.
Напомним, в январе из-за аварии на водопроводе 70 тыс. жителей Днепра остались без воды.
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Общество
03.04.2018 10:34