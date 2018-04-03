В Харькове из-за аварии на коллекторе без воды остались 70 домов

Воду жителям подвозят автоцистернами.

В Харькове в результате обвала канализационного коллектора 70 многоквартирных жилых домов остались без водоснабжения.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Харьковводоканал".

Авария произошла на территории гаражного кооператива по улице Белогорской, 92-б. Диаметр трубы составляет 800 мм.

"Всю ночь на месте работали бригады КП "Харьковводоканал". В настоящее время работы продолжаются. Организована перекачка канализационных стоков, проводятся земляные работы с последующим ремонтом трубопровода", - рассказал заместитель гендиректора КП по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор комплекса "Харьковводоснабжение" Владлен Волков.

По его словам, от водоснабжения временно отключены около 70 домов микрорайона, ограниченного улицами Ахсарова, Людвика Свободы, и проспектом Победы.

Воду жителям подвозят автоцистернами.

Напомним, в январе из-за аварии на водопроводе 70 тыс. жителей Днепра остались без воды.