В Харькове грабители взорвали банкомат и забрали из него деньги

Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

В Харькове грабители взорвали банкомат и забрали из него деньги
Фото: facebook.com/police.kharkov

На окраине Харькове ночью 3 апреля взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Предварительно установлено, что взрывное устройство было помещено внутрь банкомата через лоток выдачи денег. Злоумышленники также предварительно закрасили камеры видеонаблюдения.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Сумма украденных денег устанавливается. Также решается вопрос о квалификации дела по Уголовному кодексу.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к краже.

Напомним, что аналогичное преступление произошло 21 июля в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября - в поселке Малая Даниловка. Во всех случаях грабили банкоматы Приватбанка.


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