В Ереване в результате взрыва в ресторане пострадали 8 человек, из них 5 иностранцев

На кухне ресторана "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон. Погибших нет.

Восемь человек пострадали в результате взрыва в ресторане "Бургер Кинг" на Северном проспекте в центре Еревана.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на МЧС Армении.

Фото: @One_Day_Planet

Согласно сообщению, госпитализированы шестилетний Рудольф Маркосян, восьмилетняя Рубина Маркосян, 19-летняя Заруи Меликян, 15-летние граждане РФ Алена Агапова, Лиза Абрамова и Ярослав Любенко, 24-летние граждане Ирана Эрик Ашугян и Зейна Хусейни.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По данным МЧС Армении, на кухне ресторана "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон. Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в медцентр Св. Григория Просветителя.

Ресторан "Бургер Кинг" был открыт в Ереване около двух месяцев назад.