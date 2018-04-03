В Ереване в результате взрыва в ресторане пострадали 8 человек, из них 5 иностранцев
На кухне ресторана "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон. Погибших нет.
Восемь человек пострадали в результате взрыва в ресторане "Бургер Кинг" на Северном проспекте в центре Еревана.
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на МЧС Армении.
Фото: @One_Day_Planet
Согласно сообщению, госпитализированы шестилетний Рудольф Маркосян, восьмилетняя Рубина Маркосян, 19-летняя Заруи Меликян, 15-летние граждане РФ Алена Агапова, Лиза Абрамова и Ярослав Любенко, 24-летние граждане Ирана Эрик Ашугян и Зейна Хусейни.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.