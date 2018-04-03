В Ереване в результате взрыва в ресторане пострадали 8 человек, из них 5 иностранцев

На кухне ресторана "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон. Погибших нет.

Восемь человек пострадали в результате взрыва в ресторане "Бургер Кинг" на Северном проспекте в центре Еревана.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на МЧС Армении.

Фото: @One_Day_Planet

Согласно сообщению, госпитализированы шестилетний Рудольф Маркосян, восьмилетняя Рубина Маркосян, 19-летняя Заруи Меликян, 15-летние граждане РФ Алена Агапова, Лиза Абрамова и Ярослав Любенко, 24-летние граждане Ирана Эрик Ашугян и Зейна Хусейни.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

В центре Еревана прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие — кадры с места.https://t.co/GUFasIBgqc#Ереван #взрыв pic.twitter.com/opMRJxbLrG

— Пятый канал Новости (@5tv) 2 апреля 2018 г.

По данным МЧС Армении, на кухне ресторана "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон. Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в медцентр Св. Григория Просветителя.

Ресторан "Бургер Кинг" был открыт в Ереване около двух месяцев назад.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кусок карусели убил мужчину на ярмарке во ФранцииКусок карусели убил мужчину на ярмарке во Франции
В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада домаВ Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плитыВ Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плиты
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
11 мужчин открыли стрельбу в ночном клубе Ивано-Франковска11 мужчин открыли стрельбу в ночном клубе Ивано-Франковска
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пьяный человек с боевой гранатой и пистолетом приставал к людямВ Киеве пьяный человек с боевой гранатой и пистолетом приставал к людям
В Подмосковье тысячи человек вышли на улицы с требованием закрыть мусорный полигонВ Подмосковье тысячи человек вышли на улицы с требованием закрыть мусорный полигон
Полиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда КиеваПолиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда Киева
68 человек погибли при пожаре в венесуэльской тюрьме68 человек погибли при пожаре в венесуэльской тюрьме
В роSSийском Кемерово при пожаре в торговом центре погибли 5 человек (обновлено)В роSSийском Кемерово при пожаре в торговом центре погибли 5 человек (обновлено)
В Чехии при взрыве на химзаводе погибли 6 человекВ Чехии при взрыве на химзаводе погибли 6 человек
Из Одесского аэропорота эвакуировали 400 человек из-за сообщения о "заминировании"Из Одесского аэропорота эвакуировали 400 человек из-за сообщения о "заминировании"
В Кишиневе из-за взрыва гранаты в магазине погибли 2 человекаВ Кишиневе из-за взрыва гранаты в магазине погибли 2 человека
В Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларовВ Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларов
На "Азовстали" погибли два человекаНа "Азовстали" погибли два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости