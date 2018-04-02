В центре Киева неизвестные избили иностранца

Были слышны выстрелы, но огнестрельных ранений никто не получил.

В Печерском районе Киева неизвестные избили иностранца, его с побоями с места происшествия забрала "скорая".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Со слов свидетелей, были слышны выстрелы. Однако предварительно установлено, что огнестрельных ранений никто не получил", - говорится в сообщении.

Сообщение о том, что по улице Верхней слышны выстрелы, поступило полицию в 16:50. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne, возле которого нашли две гильзы. По показаниям свидетелей, после того, как раздались выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля.

"Пострадавшего иностранца 1988 г. р. с места происшествия забрала "скорая": он рассказал, что его избили неизвестные. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. При осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер", - сообщили в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать случившееся.

Напомним, ранее в марте в Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине после ссоры с кассиром.


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