Под Белгород-Днестровским 54-летняя женщина зарезала подругу "из ревности"

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Полиция Белгород-Днестровского Одесской области задержала 54-летнюю жительницу поселка Сергеевка, которая во время пьяной ссоры убила свою подругу.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

В дежурную часть поступило сообщение от сотрудника медучреждения о том, что в квартире, куда они приехали по вызову, обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 53-летняя местная жительница, которая проживала по указанному адресу с сожителем.

"Личность подозреваемого в совершении данного преступления была установлена. Ею оказалась 54-летняя подруга погибшей, которая призналась в содеянном.С места происшествия изъято орудие преступления, назначен ряд экспертиз", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Фото: od.npu.gov.ua

Установлено, что злоумышленница вместе с потерпевшей употребляла алкоголь. На почве ревности между женщинами возникла ссора, во время которой одна из женщин взяла кухонный нож и ударила соперницу в грудь. Когда в дом вернулся хозяин, женщина была еще жива. Он вызвал скорую помощь, но до приезда медиков пострадавшая скончалась.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Продолжается следствие. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина из ревности исколол жену шилом на глазах у дочери.