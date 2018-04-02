В Винницкой области троих полицейских задержали по подозрению в сутенерстве

Интимные услуги предоставлялись под вывеской "массажного салона".

В Винницкой области троих полицейских задержали по подозрению в сутенерстве
Фото: npu.gov.ua

В Винницкой области правоохранители задержали троих полицейских по подозрению в сутенерстве.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции установили причастность отдельных работников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Винницкой области к созданию преступной схемы вовлечения лиц в проституцию. Интимные услуги заставляли предоставлять клиентам заведений, действовавших под вывеской массажных салонов", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подозреваемые - заместитель начальника одного из отделов управления и двое его подчиненных.

"Под вывеской массажного салона клиентам предоставляли интимные услуги. Сеанс эротического массажа стоил 600 гривен, а час с девушкой - 800-2,5 тыс. гривен. В течение суток каждая девушка обслуживала от 4 до 8 мужчин, которых подыскивал администратор заведения. Он же и собирал выручку", - говорится в сообщении.

Среди четырех "сотрудниц" салона - 20-летняя иностранная гражданка. При этом ни внутреннего, ни загранпаспорта девушка при себе не имела. "Кураторы" салона отобрали у нее документы, угрожая привлечением к ответственности.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса. Правоохранители провели 15 санкционированных обысков по адресам деятельности вышеупомянутых салонов в Виннице и Хмельницком, а также по месту жительства фигурантов преступления.

Фото: npu.gov.ua

В ходе обысков обнаружили и изъяли черновую документацию, денежные средства, в частности, в иностранной валюте, банковские карты, документы, оружие и боеприпасы, компьютерную технику, несколько десятков мобильных телефонов и сим-карты к ним.

Фото: npu.gov.ua

За совершенное правонарушение подозреваемым 37-летнему подполковнику полиции и его подчиненным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Продолжается следствие.

Напомним, ранее полиция перекрыла канал переправки женщин в РФ для занятия проституцией.


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