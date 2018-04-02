В Сумской области полицейские вывозят на лодках жителей подтопленной Ахтырки

На помощь населению поднят весь личный состав.

В Сумской области полиция помогает преодолевать последствия наводнения жителям подтопленной Ахтырки.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"На помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местные гостиницы и здания горисполкома.

Первые сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть после часу ночи. По словам жителей, вода поднялась почти на метр, подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Фото: npu.gov.ua

"Главной нашей задачей было не допустить в таких сложных условиях смертей или травматизма людей, обеспечить безопасное движение на автодорогах и общественный порядок, при этом исключив любую возможность мародерства или краж", - подчеркнул начальник Ахтырского отделения полиции Руслан Кладько.

Фото: npu.gov.ua

Кроме полиции, на местах также работают спасатели ГосЧС и медики.

Напомним, в декабре прошлого года из-за паводка на Закарпатье были подтоплены 800 дворов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На стройке в Киеве разбился насмерть мужчинаНа стройке в Киеве разбился насмерть мужчина
Кусок карусели убил мужчину на ярмарке во ФранцииКусок карусели убил мужчину на ярмарке во Франции
В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада домаВ Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плитыВ Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плиты
11 мужчин открыли стрельбу в ночном клубе Ивано-Франковска11 мужчин открыли стрельбу в ночном клубе Ивано-Франковска
Блок рекламы


Похожие новости
В Винницкой области троих полицейских задержали по подозрению в сутенерствеВ Винницкой области троих полицейских задержали по подозрению в сутенерстве
Лозовая Харьковской области осталась без водоснабженияЛозовая Харьковской области осталась без водоснабжения
В Винницкой области мужчина подал в суд 149 исков и жалобВ Винницкой области мужчина подал в суд 149 исков и жалоб
В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая травила людей с целью грабежаВ Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая травила людей с целью грабежа
В помещении с игровыми автоматами в Житомирской области взорвалась гранатаВ помещении с игровыми автоматами в Житомирской области взорвалась граната
В Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенокВ Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок
В Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила свою дочьВ Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила свою дочь
В Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащихВ Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащих
В Киевской области четверо бандитов ограбили сельский магазин и взяли 75-летнюю бабушку в заложницыВ Киевской области четверо бандитов ограбили сельский магазин и взяли 75-летнюю бабушку в заложницы
41-летний житель Одесской области хранил дома 9 противотанковых гранатометов41-летний житель Одесской области хранил дома 9 противотанковых гранатометов
Последние новости
Подгружаем последние новости