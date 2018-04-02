В Сумской области полицейские вывозят на лодках жителей подтопленной Ахтырки

На помощь населению поднят весь личный состав.

В Сумской области полиция помогает преодолевать последствия наводнения жителям подтопленной Ахтырки.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"На помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местные гостиницы и здания горисполкома.

Первые сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть после часу ночи. По словам жителей, вода поднялась почти на метр, подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Фото: npu.gov.ua

"Главной нашей задачей было не допустить в таких сложных условиях смертей или травматизма людей, обеспечить безопасное движение на автодорогах и общественный порядок, при этом исключив любую возможность мародерства или краж", - подчеркнул начальник Ахтырского отделения полиции Руслан Кладько.

Фото: npu.gov.ua

Кроме полиции, на местах также работают спасатели ГосЧС и медики.

Напомним, в декабре прошлого года из-за паводка на Закарпатье были подтоплены 800 дворов.