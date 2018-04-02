Данилко рассказал, почему на него сильно обиделся Киркоров

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, как его не понял Филипп Киркоров и обиделся.

«Мы сейчас с ним не общаемся. Вернее, я с ним общаюсь. Он на меня обиделся очень сильно, пишет «Светская жизнь».

У него был творческий вечер на «Новой волне», и он меня пригласил, чтобы я спел какой-то кавер. Я говорю, Филипп, я сейчас публично не выступаю в образе Сердючки. Тем более, когда этот конфликт. Ну как-то мне не комфортно. Мне кажется, что он не понял», — отметил Данилко.

Артист признался, что поздравляет роSSийского певца с различными праздниками, но в ответ ничего не получает.

«Я его с праздниками поздравляю: с днем глаукомы, всемирным днем чечетки или был там недавно день культурного работника. Мне кажется, когда он читает мои смски дурнуватые, он сам смеется, но при этом держит позицию», — добавил Данилко.