В Винницкой области мужчина подал в суд 149 исков и жалоб

Зарегистрировано уголовное производство.

В Винницкой области мужчина подал в суд 149 исков и жалоб
Фото: goodvin.info

Винницкий городской суд обратился к Высшему совету правосудия по поводу массовых обращений одного из местных жителей. Об этом говорится в обращении суда на сайте ВСП.

В течении прошлого года, сообщает суд, один гражданин направил в суд 149 исков, обращений, жалоб, большинство которых стали предметом судебных разбирательств.

"При этом его обращения содержали открытsе проявления пренебрежения к судьям, имели дискредитирующий характер, препятствовали надлежащей работе суда, а затронутые в них вопросы не всегда относились к полномочиям суда", - говорится в обращении.

По данному факту поданы ведомости в Единый реестр досудебного расследования по статье 376 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность судебных органов).

Напомним, глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что в ВСП обратились более 400 судей по поводу давления на них, 125 из них совет рассмотрел.


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