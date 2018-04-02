В Винницкой области мужчина подал в суд 149 исков и жалоб
Зарегистрировано уголовное производство.
Винницкий городской суд обратился к Высшему совету правосудия по поводу массовых обращений одного из местных жителей. Об этом говорится в обращении суда на сайте ВСП.
В течении прошлого года, сообщает суд, один гражданин направил в суд 149 исков, обращений, жалоб, большинство которых стали предметом судебных разбирательств.
"При этом его обращения содержали открытsе проявления пренебрежения к судьям, имели дискредитирующий характер, препятствовали надлежащей работе суда, а затронутые в них вопросы не всегда относились к полномочиям суда", - говорится в обращении.
По данному факту поданы ведомости в Единый реестр досудебного расследования по статье 376 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность судебных органов).
Напомним, глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что в ВСП обратились более 400 судей по поводу давления на них, 125 из них совет рассмотрел.
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Общество
02.04.2018 11:02