На Евровидении разразился масштабный скандал: Хорватию обвинили в плагиате

Евровидение

Хорватская представительница на Евровидении-2018 Franka попала в масштабный скандал с музыкальным плагиатом.

Об этом сообщил украинский фан-клуб конкурса, пишет Реалист.

Исполнительница была заявлена представительницей от Хорватии 13 февраля, однако только 26 февраля вышла ее конкурсная песня Crazy.

При этом 24 февраля румынский певец Guez выпустил сингл Ceea ce iubim, который очень похож (если не идентичный) к песне Franka.

Как отмечается, именно Guez является автором окончательной аранжировки своей композиции, в то время, как песню для хорватской представительницы якобы написал Бранимир Михалевич.

Кроме того, в Facebook певец с Румынии заявил, что первоочередной вариант музыки купил у украинского продюсера еще в 2017 году. Пока хорватский канал-вещатель HRT никак не прокомментировал данную ситуацию журналистам.


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