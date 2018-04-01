В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая травила людей с целью грабежа

Троим молодым людям инкриминируют отравление восьми пострадавших, один из которых погиб.

Правоохранители Хмельницкой области завершили расследование и направили в суд громкое дело по организованной преступной группе, результатом деятельности которой стала смерть человека. Кроме этого, фигурантов уголовного производства обвиняют в отравлении людей по всей Украине с целью завладения их имуществом.

Об этом сообщает сектор коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

Фото: hm.npu.gov.ua

Как удалось установить в ходе расследования, организатором преступной группы была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области. Сначала девушка вовлекла в преступную деятельность своего 30-летнего товарища, уроженца Луганской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и мошенничество. Подельники отравили трех девушек с Донбасса, подсыпав им в еду опасный препарат, чтобы похитить у них ювелирные украшения и деньги. Тогда потерпевшие несколько дней провели в реанимации.

Впоследствии злоумышленница приобщила к группе еще одного знакомого - 31-летнего ранее не судимого жителя Запорожья. Вместе они снимала в автопрокатах автомобили и разъезжали Украиной, выискивая очередных жертв на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях. Обычно организатор представлялась сестрой мужчин и пристально следила за реализацией преступлений. Ребята знакомились с потенциальными жертвами и, втершись в доверие, подсыпали им ядовитое вещество в пищу или напитки. Когда потерпевшие теряли сознание, - грабили их.

"Работая" в Хмельницком, злоумышленники не рассчитали дозу смертельно опасного препарата, который добавили в кофе двум жительницам города, познакомившись с ними в ночном клубе. Одна из женщин, 29-летняя жительница областного центра, скончалась от отравления прямо на улице, а ее 32-летнюю подругу еле спасли врачи. Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическими препаратами.

Почти полгода оперативники и следователи собирали и складывали в единую картину информацию, которая позволила выйти на след подозреваемых. Правоохранителям пришлось объехать несколько областей, собирая доказательства причастности этой преступной группы к совершению преступлений. К делу подключились коллеги-полицейские из других областных управлений полиции.

Как выяснили сыщики, накануне вечером погибшая и ее подруга отдыхали в одном из развлекательных заведений Хмельницкого, где познакомились с молодыми людьми, которые пригласили их на кофе. Все вместе поехали в район второго автовокзала, где и заказали горячий напиток, в который злоумышленники добавили слишком большие дозы препарата.

В настоящее время преступной группе инкриминируют отравление восьми пострадавших, один из которых погиб.

Всем трем фигурантам следователи объявили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Каждая из санкций этих статей предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного заключения. Дело будет рассматривать Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.