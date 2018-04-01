В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
В Нацполиции напомнили об ответственности за ложный вызов спецслужб.
В День смеха, 1 апреля, в полиции рассказали о курьезных вызовах.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на патрульную полицию.
"В день смеха коллеги из патрульной полиции рассказали о курьезных вызовах. Делимся с вами", - говорится в сообщении.
Заявительницу напугали граждане, собравшиеся у двора.
Женщина решила, что это колдуны.У ребенка, который любит поиграть в компьютерные игры, во время очередной игры украли оружие. Об этом он сообщил патрульным и указал, что у него есть адрес другого игрока.Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.
В Нацполиции также напомнили, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
01.04.2018 20:08