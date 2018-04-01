В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах

В Нацполиции напомнили об ответственности за ложный вызов спецслужб.

В День смеха, 1 апреля, в полиции рассказали о курьезных вызовах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на патрульную полицию.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

"В день смеха коллеги из патрульной полиции рассказали о курьезных вызовах. Делимся с вами", - говорится в сообщении.

Заявительницу напугали граждане, собравшиеся у двора.

Женщина решила, что это колдуны.У ребенка, который любит поиграть в компьютерные игры, во время очередной игры украли оружие. Об этом он сообщил патрульным и указал, что у него есть адрес другого игрока.Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Нацполиции также напомнили, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.


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