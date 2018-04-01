В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плиты

30-летнего пострадавшего госпитализировали с травматическим ранением грудной клетки.

Полицейские Одессы устанавливают обстоятельства стрельбы, которая произошла в воскресенье в одном из многоквартирных домов, расположенных в Малиновском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

Установлено, что в квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома. Во время ссоры сосед с седьмого этажа выстрелил в грудь из травматического оружия в соседа сверху.

30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с травматическим ранением грудной клетки.

Предварительно установлено, что в результате конфликта между соседями телесные повреждения также получила жительница квартиры на седьмом этаже. Их нанес хозяин квартиры сверху, куда женщина поднялась выяснять отношения после падения балконной плиты. Одесситка пожаловалась на соседа своему мужу и тот "решил конфликт" с помощью оружия.

Сейчас по обоим фактам начаты уголовные производства по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома.


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