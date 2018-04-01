На Троещине оборвался лифт в многоэтажке

Пострадал мужчина.

На Троещине оборвался лифт в многоэтажке
Фото: nr2.ru

В Деснянском районе города Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как удалось узнать, с высоты третьего этажа упала лифтовая кабина.

В этот момент внутри находился мужчина. Его забрала "скорая". Детали произошедшего не сообщаются.

Ранее в марте в Запорожье мужчина убил соседа и "спрятал" труп в лифте.


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