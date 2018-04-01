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2018-04-01
На Троещине оборвался лифт в многоэтажке
Пострадал мужчина.
Фото: nr2.ru
В Деснянском районе города Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт.
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
Как удалось узнать, с высоты третьего этажа упала лифтовая кабина.
В этот момент внутри находился мужчина. Его забрала "скорая". Детали произошедшего не сообщаются.
Ранее в марте в Запорожье мужчина убил соседа и "спрятал" труп в лифте.
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