Вилково на треть затопил вышедший из берегов Дунай
В городе готовятся к дальнейшему повышению уровня воды.
В городе Вилково Одесской области подтоплены треть улиц. Об этом сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице в Фейсбуке.
"За ночь уровень воды поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см. Ветер с моря примерно 20 м / с, высокая волна. Подтоплены почти 30% улиц города. В домах воды пока нет", - написал он.
Бойченко сообщил, что с продуктами питания в населенном пункте проблем нет.
"В случае необходимости подготовлено места для размещения людей. Ситуация на контроле главы области", - отметил он.
В то же время спасатели предупреждают, что ожидается подтопление половины территории Вилково.
"Днем 1 апреля на украинском участке Дуная в связи с прохождением волны весеннего паводка и усилением ветра в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% м. Вилково", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве затопило Фанерную улицу на левом берегу.
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