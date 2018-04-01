Кусок карусели убил мужчину на ярмарке во Франции

Еще четверо получили ранения.

Один человек погиб и еще четверо получили травмы в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции. Об этом сообщает Le Progres.

Инцидент произошел в субботу, 31 марта, около 16:30 на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы.

По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей внезапно упала. Погибший мужчина не находился на карусели, но его смертельно ранило куском отломанной конструкции.

По данным других свидетелей, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило из карусели, также серьезно пострадала 8-летняя девочка. Всего травмы получили четыре человека.

Кроме того 12 человек получили шок от случившегося, им оказали помощь на месте.

Напомним, ранее 19-летний мужчина погиб в Ворохте, сорвавшись с зиплайна.