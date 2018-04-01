В РоSSии загорелся деревообрабатывающий завод

Площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных километров.
На одном из крупнейших деревообрабатывающих заводов РоSSии в воскресенье, 1 апреля, вспыхнул крупный пожар. Завод находится в деревне Чудцы Ленинградской области РФ. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Фото: 47.mchs.gov.ru
Склад готовой деревянной продукции загорелся около 7:00. Площадь пожара на момент прибытия чрезвычайников составила 400 квадратных метров, и ей присвоили второй уровень сложности. Позже, в 10:25, площадь горения увеличилась до двух тысяч квадратных метров, и уровень сложности повысили до третьего.
Ликвидация пожара осложняется порывами ветра. К тушению огня привлечены 17 единиц техники чрезвычайников и 73 члена личного состава.
По предварительным данным, угрозы населению нет.
??Площадь пожара на деревообрабатывающем складе в Ленобласти возросла до 2000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, ведется наращивание группировки спасателей на месте ЧП. pic.twitter.com/yHt1bgfvG8
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.