В РоSSии загорелся деревообрабатывающий завод

Площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных километров.

На одном из крупнейших деревообрабатывающих заводов РоSSии в воскресенье, 1 апреля, вспыхнул крупный пожар. Завод находится в деревне Чудцы Ленинградской области РФ. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Фото: 47.mchs.gov.ru

Склад готовой деревянной продукции загорелся около 7:00. Площадь пожара на момент прибытия чрезвычайников составила 400 квадратных метров, и ей присвоили второй уровень сложности. Позже, в 10:25, площадь горения увеличилась до двух тысяч квадратных метров, и уровень сложности повысили до третьего.

Ликвидация пожара осложняется порывами ветра. К тушению огня привлечены 17 единиц техники чрезвычайников и 73 члена личного состава.

По предварительным данным, угрозы населению нет.

??Площадь пожара на деревообрабатывающем складе в Ленобласти возросла до 2000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, ведется наращивание группировки спасателей на месте ЧП. pic.twitter.com/yHt1bgfvG8

— Пятый канал Новости (@5tv) 1 квітня 2018 р.

Напомним, 25 марта пожар в Кемерово в ТЦ произошел пожар. По официальным данным погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.




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