11 мужчин открыли стрельбу в ночном клубе Ивано-Франковска

Двое посетителей заведения в больнице с ранениями ног.

В ночь с 31 марта на 1 апреля в Ивано-Франковске 11 мужчин открыли стрельбу. Об этом сообщает Патрульная полиция Ивано-Франковской области.

"Около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка. На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать", - говорится в сообщении.

Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворе позади ночного клуба.

В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их доставили в больницу.

В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Независимости, а пятерых мужчин - задержали.

Всего задержали 11 мужчин причастных к стрельбе. В трех автомобилях злоумышленников обнаружили автоматическое и травматическое оружие. Все 11 задержанных - не местные, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей.

Мужчин проверили на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции. Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.