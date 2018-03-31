В Одесской морской академии произошел пожар

Загорелись матрасы в подвале спортивно-учебного комплекса.

В Одесской морской академии произошел пожар
Одесская морская академия
Фото: onma.edu.ua

В ночь с 30 на 31 марта в Национальном университете «Одесская морская академия» произошел пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает УНИАН.

"В 4:14 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении двухэтажного здания спортивно-учебного комплекса вуза. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в ходе проведенной разведки был обнаружен очаг пожара на площади 10 кв. метров в складском помещении подвала», - отметили в ведомстве.

Спасатели в 5:16 пожар локализовали, в 5:43 - ликвидировали. В результате пожара уничтожено вещевое имущество.

Погибших и пострадавших нет, причину возгорания устанавливают.

В пресс-центре командования Военно-морских сил ВСУ сообщили, что избежать серьезных последствий пожара помогли курсанты Института ВМС.

«На 8 этаже казарменного помещения Института ВМС наряд дежурной службы (два курсанта 4-го курса и один курсант 1-го курса) почувствовали запах гари. Согласно инструкции, курсанты доложили об этом дежурным по Институте ВМС», - сообщили в пресс-центре.

В командовании ВМС отметили, что, по предварительным данным, причиной задымления стало возгорание матрасов в подвале.

Напомним, ранее военный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области


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