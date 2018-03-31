В Киеве пьяный человек с боевой гранатой и пистолетом приставал к людям

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием.

Вечером 30 марта в Днепровском районе Киева задержали пьяного мужчину, у которого нашли гранату и травматический пистолет. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции.

Правоохранителям поступил вызов о том, что на бульваре Перова у автомобиля BMW находится нетрезвый мужчина и цепляется к людям.

При осмотре у него в карманах куртки обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, и травматический пистолет со "взбитыми номерами".

Согласно предварительному заключению взрывотехников, изъятая граната является боевой, все предметы отправили на исследование.

Злоумышленником оказался житель Киевской области, 1978 года рождения. Его задержали, уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудник СБУ получил три года за ДТП в Киеве со смертельным исходом.


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