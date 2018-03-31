Двое братьев-подростков в Хырове обокрали магазин часов на 500 тысяч грн

Грабителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Двое братьев-подростков в Хырове обокрали магазин часов на 500 тысяч грн
Хыров
Фото: geodruid.com

В Хырове во Львовской области разоблачили двух парней в возрасте 16 и 17 лет, которые обокрали магазин часов и аксессуаров почти на 500 тысяч гривен. Об этом 30 марта сообщили в Нацполиции области.

Накануне в местное отделение полиции обратилась 37-летняя жительница района. Женщина сообщила, что ночью неизвестные проникли в магазин в городе Хыров, повредив замки на входной двери. Из магазина похитили мужские и женские часы, духи и подарочные наборы общей стоимостью почти 500 тысяч гривен.

Как установили сотрудники полиции, кражу совершили двое братьев в возрасте 16 и 17 лет, которые являются жителями Хирова. Похищенные вещи у них изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК (кража). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее в Хырове произошел пожар в здании бывшего иезуитского колледжа.


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