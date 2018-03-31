Мавроди похоронят за деньги вкладчиков пирамиды МММ

Основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди похоронят за деньги вкладчиков второй пирамиды «МММ-2011».

Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает « РИА Новости «.

«У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды «МММ-2011», — сообщил Молохов.

Напомним, Сергей Мавроди умер 26 марта в возрасте 62 лет. Предварительной причиной смерти Мавроди мог стать сердечный приступ, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта.