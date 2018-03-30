В Энергодаре поймали банду рэкетиров

Они заставили местного бизнесмена отдать иномарку.

Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: zp.npu.gov.ua Фото: zp.npu.gov.ua Фото: zp.npu.gov.ua Фото: zp.npu.gov.ua Фото: zp.npu.gov.ua Фото: zp.npu.gov.ua

Служба безопасности Украины и Национальная полиция 29 марта задержали в Энергодаре (Запорожская область) банду рэкетиров, которые угрозами заставили местного бизнесмена отдать им автомобиль.

Правоохранители сообщили, что местный "смотрящий" - ранее судимый мужчина 1985 года рождения - сколотил группировку из бывших спортсменов и таких же ранее судимых лиц, как он сам, которая предположительно занималась разбойными нападениями и грабежами на территории региона.

Но задержали их за вымогательство. С декабря 2017 года, применяя физическое и психологическое давление, бандиты вынуждали местных предпринимателей платить им деньги за беспрепятственную коммерческую деятельность. Оперативники СБУ и полиции задокументировали факт вымогательства 5 тыс. долларов у одного из бизнесменов. Рэкетиры угрожали ему физической расправой в случае неуплаты "дани".

В конце концов они заставили бизнесмена снять с учета автомобиль KIA Cerato и подписать генеральную доверенность на право распоряжения транспортным средством. Во время получения документов на автомобиль были задержаны четыре человека.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины - вымогательство.