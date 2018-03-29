Суд Харькова продлил арест подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпошты"

Суд Харькова продлил арест подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпошты"
Фото: goodvin.info

Киевский районный суд Харькова продлил на два месяца меру пресечения Владимиру Безуху, захватившему девятерых заложников в отделении "Укрпошты".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на определение суда, обнародованное судьей Наталией Бородиной.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Меру пресечения в отношении обвиняемого Безуха Владимира Владимировича оставить без изменения в виде содержания под стражей. Продлить срок содержания под стражей до 60 дней, т.е. до 27 апреля", - говорится в определении.

В связи с жалобами Безуха на отит, суд решил направить запрос в СИЗО, где содержится подозреваемый, о состоянии его здоровья и предоставлении ему медицинской помощи.

Напомним, днем 30 декабря 2017 года мужчина забаррикадировался в отделении "Укрпошты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпошты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина был задержан.

31 декабря суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Защита подала апелляцию.

11 января 2018 года Апелляционный суд оставил решение без изменений.

22 марта 2018 года обвинительный акт в отношении Безуха был направлен в Киевский райсуд Харькова. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) Уголовного кодекса.


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