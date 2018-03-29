Житель Днепра отправил себя в Харьков в посылке "Новой почты", чтобы украсть другие посылки

Суд приговорил его к трем годам тюрьмы по статье "кража", но освободил от отбывания наказания.

Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным жителя Днепра, который спрятался в посылочном ящике в грузовике "Новой почты", чтобы ограбить организацию.

Об этом говорится в решении суда.

Отмечается, что злоумышленник был приговорен к трем годам лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Как выяснилось, мужчина изготовил деревянный ящик, в котором он спрятался, и попросил знакомого отправить его по почте в Харьков из Днепра. Позже посылка попала в грузовик "Новой почты", который направлялся в Харьков.

"Во время движения злоумышленник открыл крышку своего ящика, забрал другие посылки (ноутбук марки Toshiba стоимостью 5,5 тыс. грн, электронные часы Apple стоимостью 4874 грн, мобильный телефон Kioti стоимостью 2704 грн). Общая стоимость украденного - 13 078 грн. После этого он снова спрятался в свой ящик вместе с украденным имуществом, однако, был пойман в Харькове сотрудником "Новой почты", - говорится в сообщении.

Свою вину задержанный отрицать не стал, его признали виновным по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного Кодекса.