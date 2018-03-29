В Одессе поймали торговца оружием из зоны АТО

Среди покупателей были представители криминальных кругов региона.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции.

Житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное оружие на боевое с целью продажи. Клиентов он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди заказчиков были представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия, сообщается на сайте спецслужбы.

Во время обысков по месту жительства и работы одессита сотрудники СБУ изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Злоумышленник задержан, решается вопрос предъявления ему подозрения и избрания меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.


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