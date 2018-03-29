В Киеве поймали наркодилеров с расфасованными в презервативы "закладками"

Задержаны пять человек - организатор, координатор и трое "закладчиков".

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Столичные правоохранители задержали группу наркоторговцев, которые сбывали опий ацетилированный путем так называемых закладок.

Задержаны пять человек - организатор, координатор и трое "закладчиков", сообщает прокуратура Киева .

Во время задержания у одного из злоумышленников было изъято 37 помещенных в презервативы порций наркотического средства, которые он планировал разложить, у другого - 107 расфасованных в фольгу веществ, которые содержали метадон.

Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли банковские карты, оформленные на других лиц, значительный объем наркотических средств, в том числе в концентрированном виде (опий экстракционный), метадон и каннабис.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избраны меры пресечения.