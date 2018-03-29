В Хмельницком произошел пожар в студенческом общежитии
Одна комната выгорела, 27 студентов пришлось спасать при помощи лестниц.
Ночью 29 марта в Хмельницком произошел пожар в студенческом общежитии Хмельницкого торгово-экономического колледжа на Тернопольской улице.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, возгорание произошло около двух часов ночи в одной из комнат четырехэтажного здания. На втором этаже возникло сильное задымление, и спасателям пришлось спасать 27 студентов при помощи механических лестниц. Еще 77 человек эвакуировали.
Потом студентов временно отселили в здание колледжа.
Огонь потушили за 20 минут. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что накануне премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проверить все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и школы на предмет пожарной безопасности.
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Общество
29.03.2018 09:28