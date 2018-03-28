В РФ вспыхнул масштабный пожар в автоцентре: Видео
В среду, 28 марта, на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в здании автоцентра вспыхнул масштабный пожар.
Как передает РБК со ссылкой на МЧС, ему ранг уже повышен до второго, что означает угрозу дальнейшего распространения огня.
При этом отмечается, что с начала пожара его площадь увеличилась уже в 10 раз и достигла 500 кв. м.
«Горит складское помещение, где находятся запчасти автоцентра. Работники и посетители самостоятельно эвакуировались еще до приезда сотрудников МЧС», — рассказали спасатели.
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