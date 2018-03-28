В Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок

В целом по Украине эпидемический порог не превышен.

В Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок
Фото: ntv.ru

Годовалый ребенок умер в Одесской области от гриппа типа A (H1N1), то есть свиного гриппа. Об этом сообщается в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" по итогам 12-й недели (19-25 марта 2018 года).

"По данным дозорного эпиднадзора на 38,8% уменьшилось количество пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случае тяжелой острой респираторной инфекции. Большинство подобных случаев на отчетной неделе - взрослые, инфицированные вирусами гриппа типа В", - говорится в нем.

Всего за эту неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 305 человек. Из них 64,1% - дети в возрасте до 17 лет.

"В целом по Украине эпидемический порог не превышен, однако в отдельных областях, таких как Житомирская, Черновицкая и Закарпатская, наблюдается превышение недельного эпидемического порога на 4,7%, 8,0% и 1,1% соответственно, что свидетельствует о региональном географическом распространении и средней интенсивности активности гриппа и ОРВИ", - уточняется в бюллетене.

Как сообщалось, за неделю с 26 февраля по 4 марта в Украине подтверждены три летальных случая, связанных с гриппом типа В.

Всего с начала эпидсезона умерло шесть человек - четверо детей и двое взрослых.


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