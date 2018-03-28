Оглушенный на репетиции музыкант выиграл суд у Королевской оперы Лондона

Проблемы со слухом возникли в результате акустического шок во время репетиции оперы Вагнера "Валькирия".

Оглушенный на репетиции музыкант выиграл суд у Королевской оперы Лондона
Фото: bbc.com

Британский альтист Крис Голдшайдер, серьезно повредивший слух во время одной из репетиций оркестра, выиграл суд у Королевской оперы Лондона, передает ВВС.

Голдшайдер утверждал, что причиной его проблем со слухом стал акустический шок во время репетиции оперы Рихарда Вагнера "Валькирия".

В Королевской опере же настаивали, что у музыканта как раз во время репетиции развилась болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха, характеризующееся прогрессирующим снижением слуха.

Судья Высокого суда Лондона однако решила, что такое совпадение маловероятно. Также судья не согласилась с утверждением ответчика о том, что некоторое повреждение слуха неизбежно и оправдано для профессионального музыканта.

"Такая позиция неприемлема. Музыканты защищены законом так же, как любые другие работники", - постановила судья.

Ущерб, нанесенный Голдшайдеру, будет оценен позже.


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