Оглушенный на репетиции музыкант выиграл суд у Королевской оперы Лондона
Проблемы со слухом возникли в результате акустического шок во время репетиции оперы Вагнера "Валькирия".
Британский альтист Крис Голдшайдер, серьезно повредивший слух во время одной из репетиций оркестра, выиграл суд у Королевской оперы Лондона, передает ВВС.
Голдшайдер утверждал, что причиной его проблем со слухом стал акустический шок во время репетиции оперы Рихарда Вагнера "Валькирия".
В Королевской опере же настаивали, что у музыканта как раз во время репетиции развилась болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха, характеризующееся прогрессирующим снижением слуха.
Судья Высокого суда Лондона однако решила, что такое совпадение маловероятно. Также судья не согласилась с утверждением ответчика о том, что некоторое повреждение слуха неизбежно и оправдано для профессионального музыканта.
"Такая позиция неприемлема. Музыканты защищены законом так же, как любые другие работники", - постановила судья.
Ущерб, нанесенный Голдшайдеру, будет оценен позже.
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28.03.2018 15:59