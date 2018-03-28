Юго-западная часть Киева на сутки останется без воды

"Киевводоканал" назвал это самым масштабным отключением воды в истории города.

В четырех правобережных районах Киева с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта 2018 года ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная". Там будут проводиться работы по замене аварийной запорной арматуры. Об этом сообщила пресс-служба ЧАО "АК "Киевводоканал".

Ограничение коснется района Голосеево (Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова, Голосеевского проспекта, а также смежные улицы), района проспекта Науки (Стратегическое шоссе и смежные улицы), Никольской Борщаговки (в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатила, Семьи Сосниных и смежных улиц), жилого массива Первомайский (в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц), жилого массива Соломенка (в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского), жилого массива Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны), группы жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская).

Здесь давление водоснабжение будет снижено до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атмосферы.

Кроме того, будет ограничено водоснабжение на верхних этажах многоэтажной застройки на Теремках-1 и Теремках-2; вдоль проспекта Науки и смежных улиц; от Голосеевской площади до ж/м Теремки; на Никольской Борщаговке; на Южной Борщаговке; на Академгородке в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц; в районе Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы; на Шулявке в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц; на Нивках.

Водопроводная станция "Крутогорная" был построена в 1970 году и предназначена для накопления, дополнительного обеззараживания воды от насосных станций "Северная" и "Десна-3".