У метро "Левобережная" сильный пожар (обновлено)
Пылает "Красный маркет" и соседние киоски.
У станции киевского метро "Левобережная" загорелся магазин "Красный маркет".
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Огонь распространился на ближайшие киоски.
Станцию "Левобережная" закрыли на вход и на выход, поезда проезжают без остановки, сообщается в твиттере метро.
Сеть магазинов "Красный маркет" специализируется на торговле дешевыми вещами.
Обновление 18:15. В 17:48 пожар на площади 100 кв. м был локализован, сообщает Управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Ликвидируют огонь 8 единиц пожарно-спасательной техники и около 35 пожарных.
Обновление 18:25. Один вестибюль (со стороны гостиницы "Турист") станции "Левобережная" открыт на вход и выход, сообщается в твиттере киевского метро.
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